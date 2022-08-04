Ocak 2023 zammı için ilk rakamlar geldi! Geriye 5 veri kaldı! %79,60 oranla Emekliye 5.290 TL, Memura 10.350 TL maaş! Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon oranı ile maaş hesabı!

Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldılar.