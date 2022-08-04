Ocak 2023 zammı için ilk rakamlar geldi! Geriye 5 veri kaldı! %79,60 oranla Emekliye 5.290 TL, Memura 10.350 TL maaş! Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon oranı ile maaş hesabı!
2023 senesi Ocak ayı amacıyla emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Bugün açıklanan Temmuz enflasyon oranı ile ilk ipuçu gelmiş oldu. Maaş zammı için geriye sadece 5 aylık veri kaldı. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar ve maaş hesabı!
Temmuz zammının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşları belli olmuştu. Bugün Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Ocak 2023 emekli memur maaşları gündeme geldi. 6 aylık verinin ilki bugün açıklandı. 2022 Temmuz-Aralık dönemlerinde belirlenecek enflasyon verisinin ardından Ocak zammı için kesin rakam ortaya çıkacak. Ocak zammı için bazı rakamlar konuşulmaya başlandı ve ipuçları geldi. Peki, 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...
OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI!
Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yıl sonu hesaplamaları da başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.
Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldılar.