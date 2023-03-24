12.000,13.000,14.500 TL iddiası! 7.500 TL maaş sonrası bankalar START VERDİ! Promosyonda 2.000 TL’lik güncelleme! İş Bankası, ING, Halkbank, Garanti....

En düşük emekli maaşına gelen zam sonrası promosyonda yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor. EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar şimdi detayları merak ediyor. Bu kapsamda ise gözler Akbank, Garanti, Yapıkredi, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi tüm bankaların resmi sitesine çevrildi. İşte 2023 güncel emekli promosyon tutarları...