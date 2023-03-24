12.000,13.000,14.500 TL iddiası! 7.500 TL maaş sonrası bankalar START VERDİ! Promosyonda 2.000 TL'lik güncelleme! İş Bankası, ING, Halkbank, Garanti....
En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası bankalardan promsoyon güncellemesi bekleniyor. Emekli promosyon tutarlarına 2 bin TL civarında yeni düzenleme geleceği tahmin ediliyor. İşte 2023 güncel emekli promosyonları...
En düşük emekli maaşına gelen zam sonrası promosyonda yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor. EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar şimdi detayları merak ediyor. Bu kapsamda ise gözler Akbank, Garanti, Yapıkredi, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi tüm bankaların resmi sitesine çevrildi. İşte 2023 güncel emekli promosyon tutarları...
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA 2 BİN TL ZAM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 22 Mart'ta yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi konusunda çalışmalarını sürdüğünü belirtmişti. Açıklamadan saatler sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında 5.500 TL olan en düşük emekli aylığını 2 bin TL artırarak 7.500 yaptıklarını duyurdu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmenin ardından gözler asgari ücrete ara zam konusuna çevrildi.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.