2.750 TL + 2.750 TL toplam 5.500 TL! Emekliye 3 İKRAMİYE FORMU! Son 17 GÜN! SSK, Bağkur, 4C’lilere nakit 1 maaş yatacak!

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

ŞUBAT AYI ENFLASYONU

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12.546 TL

Enflasyon farkı olmadığı varsayıldığında memurlar yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı alacaktı. Böylece en düşük 11 bin 836 lira olan memur aylığı 12 bin 546 liraya yükselecekti. Beklenen enflasyon oranı şimdiden aşıldığından yüzde 1,8 enflasyon farkı da eklendiğinde en düşük memur aylığı şimdiden 12 bin 759 liraya yükseldi.