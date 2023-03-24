2.750 TL + 2.750 TL toplam 5.500 TL! Emekliye 3 İKRAMİYE FORMU! Son 17 GÜN! SSK, Bağkur, 4C'lilere nakit 1 maaş yatacak!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından merak ediliyor. En düşük emekli maaşına yapılan %36.4'lük zam sonrası emekli memurlar maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Yapılan zammın ardından emekli bayram ikramiyesi için de araştırmalar hızlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin tarafından ikramiye için çalışmaların başladığı belirtilmişti. Bayram ikramiyesi için masada 3 formül bulunuyor. Buna göre emeklilere neredeyse 1 maaş fazladan yatacak. İşte emekli memur zammı ve bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar...
24.03.2023 10:21 - Son Güncelleme: 24.03.2023 10:21
Emekli ikramiyesi için araştırmalar hızlandı! Masada 3 formül bulunuyor. İşte emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
ŞUBAT AYI ENFLASYONU
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12.546 TL
Enflasyon farkı olmadığı varsayıldığında memurlar yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı alacaktı. Böylece en düşük 11 bin 836 lira olan memur aylığı 12 bin 546 liraya yükselecekti. Beklenen enflasyon oranı şimdiden aşıldığından yüzde 1,8 enflasyon farkı da eklendiğinde en düşük memur aylığı şimdiden 12 bin 759 liraya yükseldi.
Memur zammı ile ilgili tahminlerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş memura zammının Temmuz ayında %15 olarak yapılacağını açıklamıştı.