EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI MÜJDESİ! 10 bin TL bile veren var! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI MÜJDESİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselteceklerini duyurması yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yolu açılırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle promosyon tutarları da yükselecek. Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...
NEDEN YÜKSELİYOR?
Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emeklilerin bir üst maaş aralığının promosyon tutarından yararlanması mümkün olacak. Emekliler, 3.500-7.500 aralığına göre belirlenen promosyon yerine 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilecek. Taban promosyon tutarlarına göre emeklilerin en az 1.000 lira avantajı olacak. Mevcut kampanyalara göre de avantaj 1.700 liraya kadar yükselecek.
EMEKLİLER NE YAPMALI?
Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, düzenlemenin yasalaşıp ilk ödemenin yapılmasının ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını isteyebilecek. Eğer talebi kabul edilmezse, aldığı promosyonun kalan bölümünün parasını iade ederek bankasını değiştirebilecek. EYT'lilerin ise bir şey yapmasına gerek bulunmuyor. Düzenleme Nisan ayındaki ilk maaş ödemelerine yetişeceğinden promosyon tutarı 7.500 liralık maaş üzerinden ödenecek.
İŞTE BANKALARIN MEVCUT KAMPANYALARI
* ALBARAKATÜRK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.000, 10.000 liradan fazla olanlara 6.500 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olunabiliyor.