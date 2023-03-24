EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI MÜJDESİ! 10 bin TL bile veren var! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?

En düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme, promosyonlarda da artış yolunu açacak. Hem mevcut emekliler hem EYT'liler daha yüksek promosyon alabilecek. Peki kimlerde ne kadar artış olacak? Emekliler yararlanmak için ne yapmalı? İşte detayları…