Altının 17 gün sonra geleceği rakam açıklandı! 1 gram bile altını olan patladı! Altın fiyatlarında büyük deprem! 14 Eylül 2022 altın fiyatlarına bakın!
ABD enflasyon rakamları açıklanmadan evvel ons altın piyasalarda 1.731 Dolar civarında prosedür görüyordu. Fakat gelen açıklama altın pazarı amacıyla yeni bir kabusu başlattı. Ons altın bir anda 32 dolar değer kaybederek 1.698 Dolar oranına kadar düştü. Meydana gelen bu düşüş altın pazarında şok etkileri yaratırken altın fiyatları yerle yeksan oldu. Altın pazarı uzmanlarının bütün yükseliş beklentileri de böylece son buldu.
Haftanın üçüncü gününde de altın fiyatlarındaki son hal altını olanlar ya da altın alabilmek isteyenler doğrultusundan dakika dakika takip ediliyor. ABD'de dün Ağustos ayında dair TÜFE rakamları açıklandı. Geçtiğimiz ay senelik TÜFE yüzde 8,5 çıkmıştı. Piyasalar bu ay ise TÜFE'nin yüzde 8,1 olmasını bekliyordu. Fakat ABD Ağustos 2022 TÜFE seviyesi yüzde 8,3 olarak açıklandı. Enflasyon seviyesinda düşüş ortaya gelse de beklentilerin aşılmış olması piyasaları derinden etkiledi. Hem de gerçekleşen enflasyon düşüşü FED'in para politikasını gevşetecek civarda olmadı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 14 Eylül'de ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 14 Eylül 2022 altın fiyatları...
İslam Memiş'ten yeni altın tahmini: Gramda 1450 lira seviyesi...
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın amacıyla 1450 lira tahminine dair yeni açıklamalarda bulundu. Memiş, dolardaki hareketliliği de değerlendirdi. Memiş'in açıklamalarından satırbaşları: Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizen Memiş, "Borsanın bir aylık getiride pozitif ayrıştığını görüyoruz fakat ülke ekonomisine katkı alanı tartışılır.
Bu doğrultuda pozitif manzara devam ediyor. Seçim ekonomisi belirlendiği amacıyla bu doğrultu destekleniyor gibi duruyor. Dolar TL serbest piyasalarda 18.28-18.31 lira aralığında. Gram altın TL ekranlarda 1007, banka ve serbest piyasalarda 1019-1023 lira aralığında.
İslam Memiş, gram altın amacıyla sene sonu hedefinin halen geçerli olduğunu söyleyerek bütün emtiaların yükselişe geçtiğine ilgi çekti.