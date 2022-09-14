Altının 17 gün sonra geleceği rakam açıklandı! 1 gram bile altını olan patladı! Altın fiyatlarında büyük deprem! 14 Eylül 2022 altın fiyatlarına bakın!

Haftanın üçüncü gününde de altın fiyatlarındaki son hal altını olanlar ya da altın alabilmek isteyenler doğrultusundan dakika dakika takip ediliyor. ABD'de dün Ağustos ayında dair TÜFE rakamları açıklandı. Geçtiğimiz ay senelik TÜFE yüzde 8,5 çıkmıştı. Piyasalar bu ay ise TÜFE'nin yüzde 8,1 olmasını bekliyordu. Fakat ABD Ağustos 2022 TÜFE seviyesi yüzde 8,3 olarak açıklandı. Enflasyon seviyesinda düşüş ortaya gelse de beklentilerin aşılmış olması piyasaları derinden etkiledi. Hem de gerçekleşen enflasyon düşüşü FED'in para politikasını gevşetecek civarda olmadı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 14 Eylül'de ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 14 Eylül 2022 altın fiyatları...