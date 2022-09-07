Akbank, Fibabanka, TEB'den SSK, Bağkur'luya ödeme! 4a, 4b, 4c'li bankaya koşsun! Direkt hesaplara düşüyor! Bana vermezler diye düşünme! 29 bin TL...
Bankalardan taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar buraya! Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarının da kredi hesaplamalarına ulaştı. Düşük faiz oranıyla uzun vadede az taksitle geri ödeme planı hazırlandı. Aylık 150 TL'den başlayan taksit ödemeleriyle kredinizi zorlanmadan bitirebilirsiniz. Peki hangi banka ne kadar taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi veriyor? Faiz oranları ne kadar? En az taksit ödemesi isteyen bankalara ulaştık. İhtiyaçlarınızı ertelemenize gerek kalmayacak. İster emekli olun ister çalışan! 4a, 4b, 4c'li dikkat! İşte detaylar...
07.09.2022 12:33 - Son Güncelleme: 07.09.2022 12:33
Akbank, Fibabanka, TEB, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bir çok banka teyakkuza geçti. 6 bankadan kredi çekmek isteyenler pür dikkat kesilsin! Eylül ayının ilk haftasını geride bırakırken bu sonbaharda ev ve ya araba almak isteyenler uygun faizle kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve taşıt kredilerinin yanı sıra sadece küçük ihtiyaçları için az miktarda kredi çekmek isteyenler de bankaların yolunu tutuyor. Her banka farklı faiz oranı uyguluyor. Bu ay faiz oranları güncellendi. Kamu ve özel bankaların geri ödeme planı aynı değil. İşte Akbank, Fibabanka, TEB, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bankaların kampanyaları...