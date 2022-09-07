Akbank, Fibabanka, TEB’den SSK, Bağkur’luya ödeme! 4a, 4b, 4c’li bankaya koşsun! Direkt hesaplara düşüyor! Bana vermezler diye düşünme! 29 bin TL...

Akbank, Fibabanka, TEB, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bir çok banka teyakkuza geçti. 6 bankadan kredi çekmek isteyenler pür dikkat kesilsin! Eylül ayının ilk haftasını geride bırakırken bu sonbaharda ev ve ya araba almak isteyenler uygun faizle kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve taşıt kredilerinin yanı sıra sadece küçük ihtiyaçları için az miktarda kredi çekmek isteyenler de bankaların yolunu tutuyor. Her banka farklı faiz oranı uyguluyor. Bu ay faiz oranları güncellendi. Kamu ve özel bankaların geri ödeme planı aynı değil. İşte Akbank, Fibabanka, TEB, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bankaların kampanyaları...