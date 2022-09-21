120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...
İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana 989 bini aşkın kişiyi işe yerleşirken, açık işler yükselişe geçti. Bugün itibariyle 120 bin açık iş bulunuyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri öne çıkıyor. Peki özel sektör en çok hangi mesleklerde elemana ihtiyaç duyuyor? İşte iş arayanlara özel sektördeki imkanları...
21.09.2022 12:28 - Son Güncelleme: 21.09.2022 12:28
EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ARANDI
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ağustos'ta 234 bin 907, Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 565 bin 856 oldu.