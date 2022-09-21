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Haberler Ekonomi 120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana 989 bini aşkın kişiyi işe yerleşirken, açık işler yükselişe geçti. Bugün itibariyle 120 bin açık iş bulunuyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri öne çıkıyor. Peki özel sektör en çok hangi mesleklerde elemana ihtiyaç duyuyor? İşte iş arayanlara özel sektördeki imkanları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
21.09.2022 12:28 - Son Güncelleme: 21.09.2022 12:28
120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Kurum, yılbaşından bu yana 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi. Halen de İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 120 bin personel aranıyor. Peki, İŞKUR 120 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte Eylül ayı güncel İŞKUR ilanları!

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120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

İMALAT İLK SIRADA
İşe yerleştirmelerin 97 bin 533'ü Ağustos'ta, 920 bin 51'i Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşti.

120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

İlk 8 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ARANDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ağustos'ta 234 bin 907, Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 565 bin 856 oldu.

120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

Açık işlerin 98.6'sı özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 639 bin 944 ile imalat sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.

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