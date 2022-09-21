120 BİN işçi alacak! 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu: En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Kurum, yılbaşından bu yana 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi. Halen de İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 120 bin personel aranıyor. Peki, İŞKUR 120 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte Eylül ayı güncel İŞKUR ilanları!