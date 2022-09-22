SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, emekli herkesi kapsıyor! 3 MÜJDE GELDİ! SGK'ya bildirmek gerekiyor! 1261 günü geçmemiş ise...

Milyonların merak ettiği sorular tek tek cevaplandı. SSK'lı, Bağ-Kur'lu kamu çalışanı ve EYT'li milyonları ilgilendiriyor. 24 kasım 1999 SSK girişliyim. 23 yıllık sigortalı 7600 pirim günüm bulunmaktadır. 2/9/82 doğumluyum. EYT'den yararlanabilecek miyim? Askerliğimi işe girmeden önce 8 ay kısa dönem olarak yaptım. Emeklilik işlemleri için askerlik borçlanması başvurusu yapsam 8 ay mı yoksa 12 ay mı yapabiliyorum? Emekli maaşı hesaplamanın formülünü paylaşabilir misiniz? Bu ve bunlara benzer tüm soruların cevabı haberimizde...