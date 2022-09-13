12 bin TL’ye yükseliyor! ’3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözü verenlere karşılıksız ödeme! Yapı Kredi, İş Bankası, İNG, HSBC...

✔ En yüksek ödeme ne kadar?

2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 8 bin liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere ödeme yapmaya başladı. Getirilen emekli başına 250 lira veren de, 1.000 lira veren de var. Emekliler bu kampanyalardan da yararlanırsa kazancı 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.