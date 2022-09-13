12 bin TL'ye yükseliyor! '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü verenlere karşılıksız ödeme! Yapı Kredi, İş Bankası, İNG, HSBC...
Bankaların promosyon yarışı Eylül ayında da tam gaz sürüyor. Bu kapsamda henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 8 bin liraya kadar yükseliyor. Ayrıca ek ödemelerle 10 bin TL'yi aşan fırsatlar bulunuyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.
750 TL'den 10.000 TL'ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon tekliflerinde güncellemeye gidiyor. İşte promosyonlara dair merak edilen soru cevaplar ve banka banka promosyon ödeme miktarları!
Bankaların emekli promosyonu 8 bin liraya kadar çıktı. 'Emekli yakınını getir' kampanyalarıyla da ödeme 10 bin lirayı buldu. İsteyen herkesin bankasını değiştirme imkanı var. İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları...
✔ En yüksek ödeme ne kadar?
2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 8 bin liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere ödeme yapmaya başladı. Getirilen emekli başına 250 lira veren de, 1.000 lira veren de var. Emekliler bu kampanyalardan da yararlanırsa kazancı 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.