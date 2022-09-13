15 gün içinde PTT’den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı 1.500 TL ödeme yapılıyor! TC kimlikle gelene karşılıksız veriliyor!

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 1 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak. e-devlet'ten başvurular başladı. Kira yardımının ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için kira desteği yapıyor. Peki kira desteğine başvurmak için şartlar neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte kira desteği ile ilgili son dakika detayları...