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Haberler Ekonomi 119.990 TL'ye A101'de satılık araba! 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 9 Mart A101 aktüel ürünler A'dan Z'ye İNDİRİMLİ LİSTE...

119.990 TL'ye A101'de satılık araba! 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 9 Mart A101 aktüel ürünler A'dan Z'ye İNDİRİMLİ LİSTE...

A101 aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Mart kataloğunda yer alan araba ilanı ise vatandaşları şoke etti. Yüzlerce çeşit ürünün yanı sıra çok uygun fiyata satıln araba şimdiden alıcılarını buluyor. İşte 9 Mart A101 aktüel ürünler listesi...

takvim.com.tr
09.03.2023 12:34 - Son Güncelleme: 09.03.2023 12:34
119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

A101 aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 119.990 TL'ye satılana araba ilanı ise büyük ilgi çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

*Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

*ÖTV'li satışlarda müşteri sigorta yaptırmadığı takdirde sipariş iptal edilecektir. Sigorta zorunluluğu 125 cc veya 4 KW üstü güce sahip motorlarda mevcuttur.

119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

Azami Hız: 45 KM/H

Motor Gücü: 2.0 KW

Motor Torku: 4.5 NM

119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

Boyutlar

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

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