Mart 2023 EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 9.300 TL'ye ÇIKTI! 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

Emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte büyük bir rekabet ortamı oluştu. Bünyelerine maaş müşterisi çekmek isteyen bankalar promosyon kampanyalarında artışa gitti ve limitler 9.200 TL'ye kadar çıktı. Haberimizde yeni miktarlara yer verdik. Peki, Mart ayı en yüksek promosyon hangi bankada? İşte tüm detaylar haberimizde...