Mart 2023 EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 9.300 TL'ye ÇIKTI! 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...
Emeklilerin gündeminde promosyon ödemeleri yer alıyor. SGK'ya emekli maaş müracatı yapıldığı sırada banka seçimi de yapılıyor. Böylelikle 3 yıllık dönem için promosyon hakkına kavuşuluyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte detaylar...
10.03.2023 10:11 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:12
Emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte büyük bir rekabet ortamı oluştu. Bünyelerine maaş müşterisi çekmek isteyen bankalar promosyon kampanyalarında artışa gitti ve limitler 9.200 TL'ye kadar çıktı. Haberimizde yeni miktarlara yer verdik. Peki, Mart ayı en yüksek promosyon hangi bankada? İşte tüm detaylar haberimizde...
Bankalar, emekli olmaya hazırlanan EYT'liler için harekete geçti. Kimileri prim borcu ve borçlanma için kredi kampanyası başlattı, kimileri de promosyon tutarını yükseltti...