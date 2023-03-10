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Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! %10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! %10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

2023 Temmuz ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Tahminlere göre hazırlanan emekli Temmuz zammı tablosunda hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Emeklinin alacağı zam oranı ise 4 ay sonra ayında açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak. İşte, 2023 Temmuz ayı emekli maaş zammının sonrasında kim ne kadar maaş alacak sorusunun yanıtı!

takvim.com.tr
10.03.2023 10:15 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:15
%10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

2023 Temmuz ayında emeklilerin zam beklentileri arttı. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında %30 oranında zam yapılmıştı. Maaş artışı için geriye sadece 4 aylık veri kaldı. Merkez Bankası ve TÜİK tarafından açıklanan son veriler hizasında Temmuz zammı için ipuçları gekmeye başladı. Son açıklanan enflasyon verisiyle şimdiden %10 zam farkı oluştu. Peki, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar...

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%10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

2023 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?
Son olarak Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.

%10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

Ocak ayından itibaren Haziran ayına kadar enflasyon farkı oluşması durumunda emekli ve memurların maaşlarına ek olarak artış yapılacak.

%10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

2 aylık toplam enflasyon yüzde 9,8 oldu. Ocak ayında enflasyon yüzde 6.65, Şubat ayında ise 3.15 olarak açıklandı.

%10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

Bu durumda Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon farkı dikkate alınarak memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak.

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