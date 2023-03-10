EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.702 TL çıplak maaş + İntibak+ Refah Payı! %10 EK ZAM KESİNLEŞTİ! 2023 MEVCUT-YENİ enflasyon zam farkı tablosu!

2023 Temmuz ayında emeklilerin zam beklentileri arttı. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında %30 oranında zam yapılmıştı. Maaş artışı için geriye sadece 4 aylık veri kaldı. Merkez Bankası ve TÜİK tarafından açıklanan son veriler hizasında Temmuz zammı için ipuçları gekmeye başladı. Son açıklanan enflasyon verisiyle şimdiden %10 zam farkı oluştu. Peki, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar...