Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT'liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c'li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT'liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c'li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olduğunda seçtikleri bankaya göre promosyon hak etmiş olacak. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin yararlanacağı EYT kapsamında 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak işe girmiş kişiler yararlanabilecek. EYT'liler şimdiden alacakları maaş ve promosyonlarını hesaplamaya başladı. Aynı zamanda yeni yılda bankalar taraından emeklilere yapılacak promosyon ödemesi de zamlanacak. İşte 2023 emekli promosyonu ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
30.12.2022 10:44 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:44
11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT’liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c’li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

Bankalar emeklilerin maaş hesaplarını kendi bünyelerinde tutmak için promosyon yarışına giriyor. Promosyonun yanında ek haklar ve düşük faizli kredi imkanı da tanıyan bankalar 2,5 milyon emekli için kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.İşte 2023 emekli promosyonu hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT’liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c’li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

2,5 MİLYON YENİ EMEKLİ İÇİN PROMOSYON ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR

Kısa sürede 2,5 milyon kişinin emekliye ayrılacak olmasından dolayı bankalar daha çok emekliyi bünyesine katmak için daha fazla Promosyon vermek isteyebilir. Bu durum önümüzdeki günlerde bankaların yapacağı açıklamalarda görülecek.

11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT’liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c’li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

EN AZ 11 BİN TL

Yeni yıla çok az bir zaman kala emeklilere yapılacak zam üzerine promosyon miktarlaında da ciddi bir artış bekleniyor. Bankaların yeni emekli olanlar için en az 11 bin TL olmak üzere 18 bin TL'ye varan promosyon ömdemeleri yapacaüı iddia edildi.

11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT’liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c’li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

Bankalar tarafından paylaşılan son emekli promosyon tutarları ise şu şekilde;

11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT’liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c’li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

AKBANK

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850,

7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250,

10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor.

SON DAKİKA