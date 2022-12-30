11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 2023 yılında ,EYT'liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c'li milyonlar bekliyordu! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olduğunda seçtikleri bankaya göre promosyon hak etmiş olacak. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin yararlanacağı EYT kapsamında 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak işe girmiş kişiler yararlanabilecek. EYT'liler şimdiden alacakları maaş ve promosyonlarını hesaplamaya başladı. Aynı zamanda yeni yılda bankalar taraından emeklilere yapılacak promosyon ödemesi de zamlanacak. İşte 2023 emekli promosyonu ve konu hakkında merak edilenler...
30.12.2022 10:44 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:44
Bankalar emeklilerin maaş hesaplarını kendi bünyelerinde tutmak için promosyon yarışına giriyor. Promosyonun yanında ek haklar ve düşük faizli kredi imkanı da tanıyan bankalar 2,5 milyon emekli için kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.İşte 2023 emekli promosyonu hakkında tüm detaylar...