1-2-3 evladı olan ailelere 2023 yardımı! E-devlet’ten başvuruluyor paralar Aile Bakanlığından bağlanıyor! 2 çocuğa kadar 350 TL! Anaokulu, ilkokul...

Devlet tarafından yapılan 50 farklı yardımla milyonlarca aile maddi destek alıyor. 2023 yılında da devam eden yardımlardan bir tanesi de çocuk destek yardımı. Peki yardımdan kimden faydalanabilir? En az 350, en fazla 650 TL kadar destek sağlanıyor. Sosyal yardımlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar için Çocuk Destek Bileşeni Programı hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte başvuru hakkında bilgiler...