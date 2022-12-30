1-2-3 evladı olan ailelere 2023 yardımı! E-devlet'ten başvuruluyor paralar Aile Bakanlığından bağlanıyor! 2 çocuğa kadar 350 TL! Anaokulu, ilkokul...
2023 yılı yaklaşırken yeni yılda devlet tarafından yapılan yardımlar neler merak ediliyor. 2022 yılında başlatılan programa göre 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlanıyor. Başvurular anında online olarak e-Devlet'ten alınırken paralar PTT'den hesaplara yatıyor. Başvuru şartlarını karşılayanlara 12 ay boyunca ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre ödeme yapıldığını müjdeledi. İşte detaylar...
30.12.2022 11:43 - Son Güncelleme: 30.12.2022 11:43
Devlet tarafından yapılan 50 farklı yardımla milyonlarca aile maddi destek alıyor. 2023 yılında da devam eden yardımlardan bir tanesi de çocuk destek yardımı. Peki yardımdan kimden faydalanabilir? En az 350, en fazla 650 TL kadar destek sağlanıyor. Sosyal yardımlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar için Çocuk Destek Bileşeni Programı hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte başvuru hakkında bilgiler...