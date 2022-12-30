Muhalefet geçmişte de aynıydı! Mesele doğal gaz değil Erdoğan'ın gitmesi
Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Çaycuma 1 sahasında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla doğalgaz keşfi dünya basınında bile yer alırken CHP ve yandaş medyası söz konusu rezervlerin gerçek olmadığı iftirasında bulundu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bu durumun yeni olmadığını, yakın siyasi tarihimizin adeta bunun kopyası olaylarla dolu olduğunu aktardı.
KARADENİZ'DE YENİ KEŞİF
Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.
DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI
Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen rezervlerin değerinin 1 trilyon doları bulduğunu belirterek şunları söyledi;
"Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız."
CHP'DE GAZ SIKIŞMASI YAPTI
Koronavirüs salgınının ardından patlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerjinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken CHP vatandaşların sevinç duyduğu müjdeyi küçümseme yoluna giderek algı operasyonuna soyundu.
CHP'Lİ ÖZKOÇ REZERVİN YALAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç gaz rezervinin gerçek olmadığını ve yalan olduğunu iddia ederek bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi.
Özkoç, "Erdoğan yine doğal gaz müjdesi verdi. Nasıl bir doğal gazmış bu? Bu doğal gazı bulup bulup da ne yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz. 18 yıl oldu. 18 yıldır her seçim dönemi, aynı şekilde doğal gaz müjdesi veriliyor." iddiasında bulunarak "Bu yalana gerçekten inanan var mı?" dedi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Donat bu durumun yeni olmadığını, yakın siyasi tarihimizin adeta bunun kopyası olaylarla dolu olduğunu aktardı.
İşte Donat'ın yazısından ilgili bölüm:
Gabar Dağı'nda petrol varmış, Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervi keşfedilmiş... Bunlar doğru mu yoksa yaklaşan seçimin propaganda malzemesi mi? Günlerdir tartışılıyor... Ağzı olan konuşuyor. Ama... Asıl mesele... "Doğalgaz ya da petrol" değil.
Mesele Erdoğan'ın "bir şekilde" gitmesi.
Gitsin de nasıl giderse gitsin... Tren kazası da olabilir, yorgun bir kurşun da, darbe de, zehirlenme de... Yeter ki gitsin.
İçeride, dışarıda "Erdoğan gitsin" lobisi öylesine güçlü ki.
Ve... Erdoğan gidince de "kına yakacak... Lokma, helva dağıtacak" o kadar çok insan var ki.
İşte "meselenin özü" bu.