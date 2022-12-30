Muhalefet geçmişte de aynıydı! Mesele doğal gaz değil Erdoğan’ın gitmesi

CHP'DE GAZ SIKIŞMASI YAPTI

Koronavirüs salgınının ardından patlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerjinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken CHP vatandaşların sevinç duyduğu müjdeyi küçümseme yoluna giderek algı operasyonuna soyundu.

CHP'Lİ ÖZKOÇ REZERVİN YALAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç gaz rezervinin gerçek olmadığını ve yalan olduğunu iddia ederek bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi.

Özkoç, "Erdoğan yine doğal gaz müjdesi verdi. Nasıl bir doğal gazmış bu? Bu doğal gazı bulup bulup da ne yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz. 18 yıl oldu. 18 yıldır her seçim dönemi, aynı şekilde doğal gaz müjdesi veriliyor." iddiasında bulunarak "Bu yalana gerçekten inanan var mı?" dedi.