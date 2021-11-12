112 bin 713 kişilik dev personel alımı! İŞKUR üzerinden KPSS’li, KPSS’siz kamu ve kurum dışı işçi alımları başladı! İşte kadrolar ve şartlar...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Strateji ve Bütçe Başkanlığına Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alımı 15.11.2021

Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021

Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Meslek Personeli Giriş Sınavı 15.11.2021

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021