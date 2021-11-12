112 bin 713 kişilik dev personel alımı! İŞKUR üzerinden KPSS'li, KPSS'siz kamu ve kurum dışı işçi alımları başladı! İşte kadrolar ve şartlar...
İŞKUR tarafından yayınlanan güncel ilanlar takip ediliyor. İŞKUR her ay yayınladığı kamu personel alımları ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanlarıyla binlerce kişinin iş bulmasına vesile oluyor. Kasım ayı güncel ilanlarda 112.513 açık işçi sayısı olduğu duyuruldu. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Adaylardan KPSS şartı istenebildiği gibi KPSS şartsız iş ilanları da bulunuyor. Haberimizde kamu personeli ve kurum dışı personel alımlarına ilişkin ilanlara yer verdik. İşte, 12 Kasım 2021 KPSS şartlı ve KPSS'siz İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, başvuru tarihleri!
112 bin 713 kişilik dev personel alımı! İŞKUR üzerinden KPSS'li, KPSS'siz kamu ve kurum dışı işçi alımları başladı! İşte kadrolar ve şartlar... İŞKUR üzerinden güncel ilanlar sıkı takibe alındı. İŞKUR her ay olduğu şeklinde kasım ayında da binlerce bireyin aradığı işi bulmasına yardımcı oluyor. Kasım ayı güncel ilanlarda 112.513 açık işçi sayısı olduğu duyuruldu. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. İşte, 12 Kasım 2021 KPSS şartlı ve KPSS'siz İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, başvuru tarihleri!
Kamu Memur Alım İlanları
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021
Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021
Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021
Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.11.2021
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.11.2021
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 19.11.2021
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Strateji ve Bütçe Başkanlığına Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alımı 15.11.2021
Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021
Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Meslek Personeli Giriş Sınavı 15.11.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.11.2021
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.11.2021
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.11.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 03.12.2021
Niğde Bahçeli Belediyesi Memur Alım İlanı 10.12.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yard. Sınavı 30.11.2021
Tokat Gürçeşme Belediyesi Memur Alım İlanı 24.12.2021
Kütahya Belediye Başkanlığından İtfaiye Alım İlanı 17.12.2021