Yasaklar kalktı İngiliz turistler akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı! 2022 rezervasyonları...
İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasıyla birlikte İngiliz turistler akın akın gelmeye başladı. Ege ve Akdeniz bölgesine uçuşlar başlarken 2022 yılı Türkiye rezervasyonları hız kazandı. Türkiye turizm sektöründe dünya lideri olma yolunda emin adımlarla ilermeye devam ediyor.
. Türkiye'ye 2022 yılı için ciddi rezervasyon talebi aldıklarını aktaran Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, 2023 yılı satışlarına da başladıklarını duyurdu.
Türkiye'nin pandemi sonrasında çok hızlı aksiyon gösterip güvenli turizm sertifikalarıyla ciddi önlemler aldığını belirten Wilson, "Londra'da gerçekleştirilen WTM'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek planlamalarımızı konuştuk. 2022 satışlarına bakarsak çok önemli rezervasyon talepleri alıyoruz. Bununla birlikte 2023 satışlarını da devreye soktuk" diye konuştu.
Garry Wilson, Türkiye'de Antalya'nın yanı sıra Dalaman, Bodrum ve İzmir'e de odaklandıklarını söyledi. Türkiye'de odaklanacakları destinasyonları belirlerken en önemli kriterlerinin otellerin fiyat- kalite ilişkisi olduğunu vurgulayan Wilson, "Türkiye'nin en büyük avantajı sunduğu ürünlerin kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Biz de destinasyonlarımızı belirlerken müşteri memnuniyeti ve fiyat- kalite ilişkisini ön planda tutuyoruz.
Şu anda Türkiye'de 4 noktaya uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dalaman ve batı destinasyonları İngiliz turistlerin Türkiye'de tercih ettiği klasik destinasyonlar. Antalya'nın sunduklarına da bakarsak gerek oteller gerek otel dışındaki imkanlar İngiliz turistleri etkileyecektir. Bu imkanların hepsini misafirlerimize sunuyoruz. Antalya, İngiltere'nin en önemli destinasyonlarından biri. Easyjet olarak kış boyunca Antalya'ya uçmaya devam edeceğiz. İngiltere'nin üç havalimanından haftalık 7 uçuş planımız var. Bu uçuşlar kış boyunca devam edecek ve mart ayı ile yaz operasyonlarımıza başlayacağız" dedi.