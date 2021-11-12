Yasaklar kalktı İngiliz turistler akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı! 2022 rezervasyonları...

Şu anda Türkiye'de 4 noktaya uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dalaman ve batı destinasyonları İngiliz turistlerin Türkiye'de tercih ettiği klasik destinasyonlar. Antalya'nın sunduklarına da bakarsak gerek oteller gerek otel dışındaki imkanlar İngiliz turistleri etkileyecektir. Bu imkanların hepsini misafirlerimize sunuyoruz. Antalya, İngiltere'nin en önemli destinasyonlarından biri. Easyjet olarak kış boyunca Antalya'ya uçmaya devam edeceğiz. İngiltere'nin üç havalimanından haftalık 7 uçuş planımız var. Bu uçuşlar kış boyunca devam edecek ve mart ayı ile yaz operasyonlarımıza başlayacağız" dedi.