Vatandaşlar A101, BİM ve ŞOK'u unuttu Migros'a koştu! Sıvı yağ, salça, deterjan ürünleri... Migros hafta sonu indirimleri belli oldu!
Migros hafta sonu indirimleri açıklandı. Vatandaşlar A101, BİM ve ŞOK'u unuttu Migros'a koştu. Sıvı yağ, salça, deterjan ve daha bir çok üründe kaçırılmayacak indirimler yapıldı. Her hafta hangi market en çok indirimi yaparsa vatandaşlar o marketten alışveriş yapıyor. Bu hafta Migros'ta ağızları açık bıraktıran efsane indirimler yapıldı. Gelin hep birlikte o indirimli ürünlere göz atalım...
13.11.2021 09:18
- Son Güncelleme: 13.11.2021 09:18
Migros hafta sonu indirimlerini açıkladı. Binlerce kişi hafta sonunun yaklaşmasıyla en çok indirim yapan marketleri araştırmaya koyuldu. Bu hafta Migros büyük bir çılgınlık yaparak mutfak alışverişlerinde efsane indirimler yaptı. Diğer marketleri çıldırtacak indirimlerin yer aldığı katalog Migros tarafından yayınlandı. Vatandaşlar aceleyle indirimleri kaçırmamak için kataloğu araştırıyor. İşte bu hafta Migrostaki o indirimler...