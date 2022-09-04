11.000 TL’ye yükseliyor! SSK, Bağkur, 4C: Eylül ayında emekli promosyonlarına ENFLASYON ZAMMI! Yapı Kredi, Türkiye Finans, İş Bankası...

Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80'i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Emekli için ödenen tutar 10 bin liraya kadar çıkarken, bazı üniversite ve belediyelerde bu rakam 40 bin lirayı aşıyordu. Ancak her kurum farklı bankayla kendi maaş anlaşmasını yaptığından tüm memurları kapsayan bir artış söz konusu değil. Bu yüzden kurumlar ayrı ayrı bankalarla masaya oturup pazarlık yapıyor. En son Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu anlamda görüşme yürüttüğü gündeme gelmişti.