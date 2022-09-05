PTT, İŞKUR, SYDV, VGM, Aile Bakanlığı! Eylül ayında 1.150 TL-7.200 TL arası ödemenizi alın! Hesabınıza para düşmüş olabilir! e-Devlet'ten...

Devlet tarafından birçok kişiye yardım ödemeleri sağlanıyor. Ancak bazıları bu ödemelerden haberdar değil. Dar gelirlilere yönelik sosyal destekler eylül ayında da devam ediyor.Yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, öksüz- yetime yardım, barınma yardımı gibi bir sürü destek ödemesi yer alıyor. Peki, kimler bu destekelrden faydalanabilir? İşte merak edilenler!