1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi! EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek

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Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun hayatını doğrudan etkileyecek büyük bir reformun hazırlıkları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu reform, esnafın ve küçük işletme sahiplerinin prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirme vaadini içeriyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu değişikliğin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade ediyor.