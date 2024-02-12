1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi! EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek

Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun hayatını doğrudan etkileyecek büyük bir reformun hazırlıkları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu reform, esnafın ve küçük işletme sahiplerinin prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirme vaadini içeriyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu değişikliğin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade ediyor.
Kimler Yararlanacak?
Reform, özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi meslek sahipleri bu düzenlemeden faydalanacak.
Kanun teklifinin detaylarına göre, 10 ve altında çalışanı olan işletmeler bu tanıma girecek. Bu düzenleme, küçük işletme sahiplerinin emeklilik yolunu önemli ölçüde kolaylaştıracak.