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1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi! EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek

Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu değişiklikle, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının kapsama alınması hedefleniyor. Ancak, bu değişiklikle ilgili merak edilen birçok soru var. Kimlerin prim gün şartının 7 bin 200'e indirileceği ve bu değişikliğin emeklilik sürecine nasıl etki edeceği önemli sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:30 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:30
1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi! EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek 1

Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun hayatını doğrudan etkileyecek büyük bir reformun hazırlıkları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu reform, esnafın ve küçük işletme sahiplerinin prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirme vaadini içeriyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu değişikliğin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade ediyor.

1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi! EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek 2

Kimler Yararlanacak?
Reform, özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi meslek sahipleri bu düzenlemeden faydalanacak.

1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi! EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek 3

Kanun teklifinin detaylarına göre, 10 ve altında çalışanı olan işletmeler bu tanıma girecek. Bu düzenleme, küçük işletme sahiplerinin emeklilik yolunu önemli ölçüde kolaylaştıracak.

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