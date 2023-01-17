11. 848 TL maaş! Acil KPSS'li ve KPSS şartsız 18-45 yaş arası alım yapılıyor! BOTAŞ, DSİ, Ulaştırma Bakanlığı, devlet dairelerine...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili öğrenim dallarından mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak,