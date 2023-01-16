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Haberler Ekonomi Adana'da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı

Adana'da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı

Türkiye son dönemde peş peşe petrol ve gaz keşiflerine imza atıyor. Adana'dan da sevindiren haberler gelirken TPAO harekete geçti. TPAO 1950'li 1960'lı yıllarda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyuları çevresinde çalışmalar gerçekleştiriyor ve yeni bir keşif müjdesi bekleniyor. Adana'da bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan İngilizce haritalarla bölgede geçmişte yapılan petrol araştırmalarını anlattı. Arslan, "Bu bölgenin tamamıyla Nijerya'nın Nijer deltasıyla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz." dedi. İşte detaylar...

16.01.2023 14:21 - Son Güncelleme: 16.01.2023 16:16
Adana’da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı

Türkiye enerji alanında attığı adımların meyvelerini toplamaya başlıyor...

Karadeniz'den peş peşe doğalgaz müjdeleri gelirken karadan da petrol keşfi haberleri gelmeye devam ediyor.

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Adana’da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı

Son olarak Gabar ve Adana'da keşfedilen petrol kuyuları Türkiye'yi sevince boğarken yeni bir rezerv için daha beklenti oluştu.

Adana’da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı

Adana'da 1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu bölgede yeni kuyu açıldı.

Adana’da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı

Adana Kozan'ın 17 km güney batısında olan bölgede açıklamalarda bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan, bölgedeki petrol haritalarını gösterdi.

Adana’da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı

3 BÖLGEYİ İŞARET ETTİ PETROL HARİTASINI GÖSTERDİ

Bölgedeki toprak yapısını inceleyen İngilizlerin bölgenin petrol haritasını çıkardığını belirten Arslan, dikkat çeken değerlendirmelere bulundu. 1956 yılında çizildiğini belirttiği haritalarda o noktaları gösterdi. Arslan, Ağzıkara ve Hocalı bölgelerinde 3 tane sondaj yapıldığını ve araştırmalar sonunda burada petrol bulunduğunu ifade etti.

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