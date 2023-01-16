Adana'da yeni rezerv heyecanı; Kapatılan kuyular tek tek açılıyor! İngilizce belgeler ve petrol haritaları açıldı
Türkiye son dönemde peş peşe petrol ve gaz keşiflerine imza atıyor. Adana'dan da sevindiren haberler gelirken TPAO harekete geçti. TPAO 1950'li 1960'lı yıllarda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyuları çevresinde çalışmalar gerçekleştiriyor ve yeni bir keşif müjdesi bekleniyor. Adana'da bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan İngilizce haritalarla bölgede geçmişte yapılan petrol araştırmalarını anlattı. Arslan, "Bu bölgenin tamamıyla Nijerya'nın Nijer deltasıyla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz." dedi. İşte detaylar...
16.01.2023 14:21 - Son Güncelleme: 16.01.2023 16:16
Adana Kozan'ın 17 km güney batısında olan bölgede açıklamalarda bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan, bölgedeki petrol haritalarını gösterdi.
3 BÖLGEYİ İŞARET ETTİ PETROL HARİTASINI GÖSTERDİ
Bölgedeki toprak yapısını inceleyen İngilizlerin bölgenin petrol haritasını çıkardığını belirten Arslan, dikkat çeken değerlendirmelere bulundu. 1956 yılında çizildiğini belirttiği haritalarda o noktaları gösterdi. Arslan, Ağzıkara ve Hocalı bölgelerinde 3 tane sondaj yapıldığını ve araştırmalar sonunda burada petrol bulunduğunu ifade etti.