103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir! Bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek. 2022 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşa ödenen destek ve yardım ödemelerinin miktarı da artıyor. Emekli, memur maaşı ve asgari ücretin belli olmasının ardından tüm ödemeleri yeni miktarları açıklandı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanıyor. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt ödeniyor.