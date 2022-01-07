103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir! Bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek!
2022 yılıyla birlikte yardım ve destek ödemelerinde tutar arttı. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının belli olmasının ardından kalem kalem yapılan yeni ödeme miktarları da duyuruldu. İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi aylık olarak verilen ödemelerin dışında tek seferliğine verilen pek çok yardım da bulunuyor. Maaşlara yapılan zam tutarının belli olmasıyla bu ödeme miktarları da yükseldi. Öte yandan elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi ödemeler veriliyor. Bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Başvuruların onaylanması halinde ödemeler PTT ya da banka şubelerinden yapılıyor.
103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir! Bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek. 2022 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşa ödenen destek ve yardım ödemelerinin miktarı da artıyor. Emekli, memur maaşı ve asgari ücretin belli olmasının ardından tüm ödemeleri yeni miktarları açıklandı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanıyor. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt ödeniyor.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.