2022 sosyal hizmet bedelleri Resmi Gazete'de! 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek! İşte yeni ücretler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi
Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 37,70 lira, 31,30 lira veya 24,80 lira ödeyecek.