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2022 sosyal hizmet bedelleri Resmi Gazete'de! 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek! İşte yeni ücretler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

07.01.2022 09:53 - Son Güncelleme: 07.01.2022 09:53
2022 sosyal hizmet bedelleri Resmi Gazete’de! 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek! İşte yeni ücretler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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2022 sosyal hizmet bedelleri Resmi Gazete’de! 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek! İşte yeni ücretler

Tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi

2022 sosyal hizmet bedelleri Resmi Gazete’de! 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek! İşte yeni ücretler

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 37,70 lira, 31,30 lira veya 24,80 lira ödeyecek.

2022 sosyal hizmet bedelleri Resmi Gazete’de! 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek! İşte yeni ücretler

Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 14,30 lira, 13 lira veya 11,10 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise 18,90 veya 17 lira olacak.

2022 sosyal hizmet bedelleri Resmi Gazete’de! 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek! İşte yeni ücretler

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 6,5 lira, klima bulunanlarda günlük en az 9,10 lira konut başına ilave bedel alınacak.

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