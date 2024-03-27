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10.255 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur'luya 4'ü 1 arada bayram ödemesi yatacak! Emekliye 30 bin TL toplu para müjdesi geldi! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar...

Emekliler tarafından uzun süredir heyecanla beklenen bayram ikramiyesinin ödeme takvimi nihayet açıklandı. Bu yıl, Mart ayı sonuna kadar emeklilik aylığı başvurusunda bulunan tüm hak sahipleri, bayram ikramiyesinden yararlanma şansına sahip olacak. Ancak, emekliliğe hak kazandığı tarih hafta sonuna denk gelen vatandaşlar için alınması gereken bazı önlemler bulunuyor. Bu durum, yeni başvuran emekliler için de çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İkramiye ödemeleri, refah payının aylıklara yansıtılma durumu ve hesaplara yatırılacak miktarlar gibi konular, emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 10:46 Güncelleme 27 Mart 2024, 10:45
10.255 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya 4’ü 1 arada bayram ödemesi yatacak! Emekliye 30 bin TL toplu para müjdesi geldi! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar... 1

Emekliler, heyecanla bekledikleri yüzde 50 zamla artırılmış bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesi, önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi de sonunda belli oldu.

10.255 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya 4’ü 1 arada bayram ödemesi yatacak! Emekliye 30 bin TL toplu para müjdesi geldi! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar... 2
Emekliye 17-31 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş!

Yaklaşık 16 milyon emekli yüzde 50 zamlı bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi yani Ramazan Bayramı ikramiyesi önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi de belli oldu.

10.255 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya 4’ü 1 arada bayram ödemesi yatacak! Emekliye 30 bin TL toplu para müjdesi geldi! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar... 3

KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

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