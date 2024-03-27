10.255 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur'luya 4'ü 1 arada bayram ödemesi yatacak! Emekliye 30 bin TL toplu para müjdesi geldi! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar...

Emekliler tarafından uzun süredir heyecanla beklenen bayram ikramiyesinin ödeme takvimi nihayet açıklandı. Bu yıl, Mart ayı sonuna kadar emeklilik aylığı başvurusunda bulunan tüm hak sahipleri, bayram ikramiyesinden yararlanma şansına sahip olacak. Ancak, emekliliğe hak kazandığı tarih hafta sonuna denk gelen vatandaşlar için alınması gereken bazı önlemler bulunuyor. Bu durum, yeni başvuran emekliler için de çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İkramiye ödemeleri, refah payının aylıklara yansıtılma durumu ve hesaplara yatırılacak miktarlar gibi konular, emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor.