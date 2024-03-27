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Emekli kök maaşa %33'lük artış sinyali! Seyyanen zam ile 1800-3600 primi olan SSK, Bağ-Kur'luya bayram müjdesi geliyor! PTT desteği, 3.500 fatura yardımı...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emeklilere yönelik yapılacak destekler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle taban maaş ve kök maaş ile ilgili yapılacak değişiklikler ve çalışılan günlerin emekli maaşında etkili olması konusundaki çalışmalar gündeme geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanacak olan "Emekliye Destek Paketi" ile emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve maddi açıdan desteklenmesi sağlanacak. İşte yeni maaş düzenlemeleri ve desteklere dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 16:34 Güncelleme 27 Mart 2024, 16:34
Emekli kök maaşa %33’lük artış sinyali! Seyyanen zam ile 1800-3600 primi olan SSK, Bağ-Kur’luya bayram müjdesi geliyor! PTT desteği, 3.500 fatura yardımı... 1

2024 yılı, Türkiye'deki milyonlarca emekli için önemli bir dönüm noktası olarak belirginleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "emekliler yılı" ilan etmesiyle, emeklilerin hayat kalitesini artıracak bir dizi düzenleme ve iyileştirme hayata geçirildi. Bu gelişmeler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve onlara ekonomik olarak daha rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

Emekli kök maaşa %33’lük artış sinyali! Seyyanen zam ile 1800-3600 primi olan SSK, Bağ-Kur’luya bayram müjdesi geliyor! PTT desteği, 3.500 fatura yardımı... 2

Ocak Ayında Tarihi Zam
Yılın başında, emeklilere müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Ocak ayında emekli aylıklarına yapılan %49.25'lik rekor zam, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu zam, emeklilik maaşlarını önemli ölçüde artırarak yaşam maliyetlerine karşı bir nebze olsun rahatlama sağladı.

Emekli kök maaşa %33’lük artış sinyali! Seyyanen zam ile 1800-3600 primi olan SSK, Bağ-Kur’luya bayram müjdesi geliyor! PTT desteği, 3.500 fatura yardımı... 3

Bayram İkramiyelerinde Büyük Artış
Geleneksel bayram ikramiyeleri de unutulmadı. Yapılan düzenleme ile bayram ikramiyeleri %50 oranında artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Nisan ayının ilk haftasında emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini alacaklar ve Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ikramiye verilecek. Böylece 2024 yılı içerisinde toplamda 6 bin lira ikramiye dağıtılmış olacak.

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