Emekli kök maaşa %33'lük artış sinyali! Seyyanen zam ile 1800-3600 primi olan SSK, Bağ-Kur'luya bayram müjdesi geliyor! PTT desteği, 3.500 fatura yardımı...

1 2024 yılı, Türkiye'deki milyonlarca emekli için önemli bir dönüm noktası olarak belirginleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "emekliler yılı" ilan etmesiyle, emeklilerin hayat kalitesini artıracak bir dizi düzenleme ve iyileştirme hayata geçirildi. Bu gelişmeler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve onlara ekonomik olarak daha rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

2 Ocak Ayında Tarihi Zam

Yılın başında, emeklilere müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Ocak ayında emekli aylıklarına yapılan %49.25'lik rekor zam, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu zam, emeklilik maaşlarını önemli ölçüde artırarak yaşam maliyetlerine karşı bir nebze olsun rahatlama sağladı.