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SGK'dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülkemizde ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine yönelik promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu gelişme, ölüm aylığı alan vatandaşlar için önemli bir maddi destek ve moral kaynağı oluşturuyor. Ancak, SGK'nın sağladığı bu mali destekten faydalanabilmek için öncelikle hak sahiplerinin başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu promosyon ödemesi, hak sahiplerine ekonomik açıdan bir rahatlama sağlarken, aynı zamanda bayram ikramiyesi ödemesinden de yararlanma imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 10:05 Güncelleme 27 Mart 2024, 10:08
SGK’dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim... 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir müjdeyi duyurdu! Ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi, başvuruda bulunursa 5 bin lira promosyon alabilecek! Bu fırsatı kaçırmayın. Peki, kimler, nasıl faydalanacak? İşte adım adım ek ödemeler...

SGK’dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim... 2

SGK Emeklilere ve Hak Sahiplerine Promosyon Veriyor

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, 12,7 milyon emekli vatandaşımız var. Bu emeklilerimizin aylıkları bankalar aracılığıyla ödeniyor. Şimdi, emekli aylığı ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımıza bankalar, 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ölüm aylığı alanlar için ise 5 bin lira promosyon ödemesi var.

SGK’dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim... 3

Ölüm Aylığı Promosyonu Nasıl Alınır?

Bu promosyondan faydalanmak için öncelikle bankanıza başvurmanız gerekiyor. Bankalar, asgari belirlenen bu tutarları kendi inisiyatifleriyle artırabilirler. Yani, daha fazla promosyon almanız mümkün!

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