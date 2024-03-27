SGK'dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), bir müjdeyi duyurdu! Ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi, başvuruda bulunursa 5 bin lira promosyon alabilecek! Bu fırsatı kaçırmayın. Peki, kimler, nasıl faydalanacak? İşte adım adım ek ödemeler...

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SGK Emeklilere ve Hak Sahiplerine Promosyon Veriyor

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, 12,7 milyon emekli vatandaşımız var. Bu emeklilerimizin aylıkları bankalar aracılığıyla ödeniyor. Şimdi, emekli aylığı ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımıza bankalar, 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ölüm aylığı alanlar için ise 5 bin lira promosyon ödemesi var.