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Haberler Ekonomi 100.000 TL hesapta! Halkbank'tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi

100.000 TL hesapta! Halkbank'tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi

Halkbank kadın girişimcilere özel cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadınların çalışma hayatına kesintisiz ve güçlü bir şekilde devam etmelerini sağlamayı hedefleyen Halkbank, faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. 6 aya varan anapara geri ödemesiz seçeneklere sahip krediler, işletmeleri için finansman desteği arayan kadınların yardımına koşuyor. Kadınların ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları hedefiyle başlatılan kredi paketleri kapsamında ayrıcalıklı oranlar yer almaya devam ediyor. Peki, Halkbank kadın girişimcilere özel krediler neler? İşte Halkbank faizsiz girişimci krediler

takvim.com.tr
07.03.2022 09:12 - Son Güncelleme: 07.03.2022 09:12
100.000 TL hesapta! Halkbank’tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi

İlk defa iş kuracak veya işini kurmuş ve faaliyetlerini genişletmek isteyen kadın girişimciler için özel oranlarla Halkbank kredi desteği veriyor. Kadınlara girişimcilerin yararlanabildiği farklı tür kredi seçenekleriyle işletmeleri için ihtiyaç duyacakları birçok alanda kredi verilmesi hedefleniyor.

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100.000 TL hesapta! Halkbank’tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi

Halkbank 6 Ay Ödemesi Kadın Girişimci Kredisi

''Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları'' sloganıyla Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansman seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Kamu bankası aracılığıyla kadın girişimciler için verilecek kredi kapsamında 150.000 TL'ye kadar azami kredi limiti işini kurmuş kadın girişimcilere verilecek.

100.000 TL hesapta! Halkbank’tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi

Yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler ise 100.000 TL'ye kadar olan finansman ihtiyaçları için kredi talep edebilecekler. Kendi işini kurmuş veya yeni iş kuran kadın girişimcilerin söz konusu krediden avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak.

100.000 TL hesapta! Halkbank’tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi

Kredi vadesi içinde 6 aya varan anapara ödemesiz dönem fırsatı ile Halkbank finansmanı kullanan kadın girişimcilerin geri ödemelerini ertelemeleri ve rahat bir ödeme planı ile taksitlendirme imkanından da yararlanmaları sağlanıyor.

100.000 TL hesapta! Halkbank’tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi

Kullandırılacak kredi kapsamında azami vade süresi ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Ödemesiz dönem faizleri ise uygun oranlarla 3'er ayda bir tahsil edilmektedir.

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