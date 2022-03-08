32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu! Parasını döviz ve altın yerine TL’de kalana yüksek kar!

%20,50 faiz oranı ile Fibabanka ve Alternatif Bank ise vadeli mevduat hesapları ile en yüksek faiz oranlarına sahip iki banka olmayı başardı. Cazip oranlardan yararlanarak hem avantajlı bankacılık hizmetlerini kullanmak hem de yüksek faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise bu bankaları tercih ettiler.