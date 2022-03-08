SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliler maaşlarını gününden önce çekiyor! Üstelik 2.500 lira maaşa ek nakit desteği de verilecek!

Bu sayede emekli maaşı yatmadan önce nakit ihtiyacını hemen gidermek isteyenler herhangi bir ekstra ücret veya faiz ödemek zorunda kalmadan maaşını bankadan alabilecek. Öte yandan emeklilere özel birçok günlük bankacılık hizmeti de masrafsız veya düşük ücret ve oranlar üzerinden sunuluyor.