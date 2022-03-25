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Haberler Ekonomi 10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

Kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödemeler yapılmaya başlandığı açıklanmıştı. 21 Aralık 2021'de itibaren uygulanmaya başlayan KKM hesaplarında birikimi olanlar ise ciddi bir kâr elde etti. Döviz ve altından kur korumalı mevduat hesabına dönüşen rakamın ise 591 milyar lira olduğu açıklanmıştı. 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için ilk ödemeler geçtiğimiz günlerde yapıldı. Peki, 3 ay önce KKM hesabında TL'si olan ne kadar kazandı? İşte en karlı mevduat hesapları ve KKM getirisi hesaplama

takvim.com.tr
25.03.2022 12:54 - Son Güncelleme: 25.03.2022 12:54
10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için ilk vade süresinin dolduğu ve ödemelerin yapılmaya başladığı açıklanmıştı. İlk ödemeler üç aylık hesap tercihinde bulunanlar için gerçekleştirildi. 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tarafından TL tasarruflarının KKM'de değerlendirildiği aktarılıyor.

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10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

👉Kur Korumalı Mevduat Hesabı Ne Kadar Kazandırdı?

Kur korumalı mevduat hesaplarında ilk ödemelerin yapılmasının ardından birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler ne kadar kazanç elde edeceklerini araştırmaya başladılar.

10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

3 aylık sürenin sonunda yapılan ödemeler birçok kişinin ciddi bir kâr elde etmesini sağladı. Uygulamanın başladığı hafta itibariyle TCMB'nin açıkladığı dolar/TL kuru 11 lira seviyelerinde yer alıyordu.

10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

Vade sonunda ise görülen 14 lira seviyelerinin ardından aradaki farkın hazine tarafından karşılanacağı biliniyor.

10.000 TL yatıranın parası 12.000 TL oldu! Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır? İşte 32 günlük vadeli mevduat oranları

Yüzde 26'lık bir oranda kurda artış olması, söz konusu oranın %16'nın üzerine çıkması nedeniyle hazineye de bir yük getirdiği ifade ediliyor.

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