Temmuz ek zam için detaylar belli oluyor! Kritik açıklama ikinci zam yapılacak mı netleşiyor! Yüzde 50.54 zamlanarak 4 bin 253 TL olan asgari ücret...
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? sorusu son günlerde gündemi meşgul eden sıcak konuların başında geliyor. Gıda fiyatlarındaki yükseliş sonrasında asgari ücrette ek zam beklentisi oluştu. Hal böyle olunca konuya ilişkin açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Gözler resmi açıklamalara çevrildi. Bunun üzerine NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan asgari ücrete yapılacak olası ikinci zam ile ilgili konuştu. 2022 yılında asgari ücrete yeni bir zammın gelmesi konusu hakkında açık kapı bıraktı.
Her yıl emekli ve memura uygulanan ek zammın asgari ücretlilere de uygulanması gündemde. Ocak ayında yüzde 50'lik net artışla 2022 yılında 4.250 lira olan asgari ücrete yazın yeni bir zammın gelmesi bekleniyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci kez zam gelip gelmeyeceği merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın beklediği Temmuz ara zammı uygulanacak mı? Erdoğan "Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. '' dedi. İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ARA ZAMMI GELECEK Mİ?
Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücrete yapılan tarihi zammın ardından gündemde ikinci bir zam yer aldı. Tüm çalışanların yakından takip ettiği asgari ücrete ek zam konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dam, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili kritik açıklama geldi. Erdoğan, "Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" dedi.
SORU: Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?
Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" ifadelerini kullandı.