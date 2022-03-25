Son tarih 31 Mart! KOBİ’lere faizsiz 100 bin TL
KOBİ'lere faizsiz 100 bin TL fırsatı için son gün 31 Mart. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen mikro küçük işletmelere yönelik destek programından yararlanmak için bazı şartlar aranıyor. Peki faizsiz 100 bin TL nasıl başvurulur? Faizsiz 100 bin TL için aranan şartlar nelerdir?
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, pandemi döneminde zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayısını arttırmak için sunulan 100 bin TL faizsiz kredi destek başvurularının 31 Mart'ta sona ereceğini ve ödemelerin başladığını söyledi.
KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen mikro küçük işletmelere yönelik destek programı hakkında bilgi ver verdi.
KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkileri azaltmak ve istihdam sayısını arttırmak amacıyla yeni bir destek programı açıklandığını belirten Çepni, "Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişiye kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları kişi başına 100 bin TL destek alabilirken, beş kişiye kadar iş imkanı verebiliyorlar" dedi.
Projeye son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu ve projede il bazında kota bulunmadığını kaydeden Çepni, "Afyonkarahisar'daki başvuru oranı arttı. Hızlıca başvurularını yapmaya, istihdam oluşturmaya davet ediyoruz. 31 Mart'ta sona erecek başvurular ve şu anda ödemeler yapılmaya başlandı" diye konuştu.