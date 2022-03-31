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Haberler Ekonomi 10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı

10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı

Kamu çalışanlarına özel destek paketleri açıklandı. Halkbank ve Denizbank üzerinden yapılacak ödemeler kapsamında tüm kamu çalışanların nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Son dönemde artan nakit ihtiyaçları için vatandaşların ek nakit desteği arayışlarına çözüm üreten bankalar cazip oranları ile dikkat çekiyor. Kamu ve özel banka üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler kapsamında rahat bir ödeme planı da uygulanmaktadır. Kamuda görevli herkesi kapsayan avantajlı kredi destek paketleri sayesinde vatandaşların tüm ihtiyaçları çözülecek. Peki, kamu personeline en uygun kredi hangi bankada? İşte detaylar

takvim.com.tr
31.03.2022 09:26 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:26
10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı

Kamuda çalışan müşterileri için bankalardan cazip nakit kredi destekleri sunulmaya devam ediyor. Halkbank ve Denizbank üzerinden verilecek krediler kapsamında uygun geri ödeme seçenekleri ve avantajlı oranlar uygulanacağı duyuruldu.

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10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı

Halkbank'tan Kamu Çalışanlarına 100 Bin Lira Kredi!

Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi ile %1,79 faiz oranlarından başlayan nakit kredi desteği sunuyor. Kamu çalışanlarının bütçelerine uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanabildikleri kredi sayesinde birçok ihtiyaçlarının çözülmesi hedefleniyor.

10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı

2022 yılında memurlara yapılan zammın ardından ek destekleri de araştırmaya başlayan birçok kamu çalışanı için kamu bankası Halkbank'tan 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği verilmeye devam ediyor.

10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı

36 aya varan vade imkanı ve esnek ödeme seçeneklerine yer verilen kredi; aylık eşit, artan, azalan, 3 ayda bir eşit ve serbest ödemeli olarak kullanılabilmektedir.

10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı

Örnek hesaplama tablosuna göre 25.000 TL kredi için 36 ay vadede aylık 1.004 TL taksitle kamuda çalışan müşterilerin tüm nakit ihtiyaçları için destek kredisi sunulmaktadır.

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