10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! Tüm memurları kapsıyor! İki banka açıklama yaptı
Kamu çalışanlarına özel destek paketleri açıklandı. Halkbank ve Denizbank üzerinden yapılacak ödemeler kapsamında tüm kamu çalışanların nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Son dönemde artan nakit ihtiyaçları için vatandaşların ek nakit desteği arayışlarına çözüm üreten bankalar cazip oranları ile dikkat çekiyor. Kamu ve özel banka üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler kapsamında rahat bir ödeme planı da uygulanmaktadır. Kamuda görevli herkesi kapsayan avantajlı kredi destek paketleri sayesinde vatandaşların tüm ihtiyaçları çözülecek. Peki, kamu personeline en uygun kredi hangi bankada? İşte detaylar
31.03.2022 09:26 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:26
Halkbank'tan Kamu Çalışanlarına 100 Bin Lira Kredi!
Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi ile %1,79 faiz oranlarından başlayan nakit kredi desteği sunuyor. Kamu çalışanlarının bütçelerine uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanabildikleri kredi sayesinde birçok ihtiyaçlarının çözülmesi hedefleniyor.