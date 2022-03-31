Gelir vergisi beyanında son gün! Kimler emlak vergisi ödemez? Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi ödemeleri, Hazır Beyan Sistemi üzerinden "Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme" bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile 02.00-23.45 saatlerinde yapılabiliyor.

*EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince taşınmazlardan yıllık olarak alınan dolaysız bir vergidir. Bu vergi belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Bu vergilerdeki istisnalar yani kimlerin ödemeyeceği de bu kanunun 8. maddesinde sıralanmıştır.