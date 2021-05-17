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10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi müjdesi geldi

Tek tek açıklandı. 10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Bu bağlamda QNB Finansbank tarafından son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz."şeklinde açıklama geldi. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler. Bankadan ihtiyaç kredisini alabilmek için kişinin gelir düzeyi etken faktörlerdendir.

17.05.2021 13:47 - Son Güncelleme: 17.05.2021 13:47
10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi müjdesi geldi

Tek tek açıklandı! 10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! İnternet ortamından online şekilde veya mobil işlem kanalları aracılığı ile her geçen gün daha fazla kullanımı hızlanan, bankalar tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alan kredi paketlerinden biride "ön onaylı kredi" olarak adlandırılır. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır.

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10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi müjdesi geldi

FİNANSBANK TARAFINDAN SUNULAN SEÇENEKLER

Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı: Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.

10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi müjdesi geldi

Doğum Günü Kredisi: Bu seçenek için "Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın." denildi.

10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi müjdesi geldi

Borç Transferi Kredisi: Bu seçenek için "Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin." denildi.

10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi müjdesi geldi

Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.