10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi müjdesi geldi

Tek tek açıklandı. 10.000-20.000-30.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Bu bağlamda QNB Finansbank tarafından son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz."şeklinde açıklama geldi. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler. Bankadan ihtiyaç kredisini alabilmek için kişinin gelir düzeyi etken faktörlerdendir.

17.05.2021 13:47 - Son Güncelleme: 17.05.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





