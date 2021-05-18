SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu…

Peş peşe açıklandı. Emekli olmak isteyenler oldukça sevinçli. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık yarıyılı geçirmek isteyen şahısların en büyük emellerinden biri de emekli olmaktır. Çalışan kişilerin ücretlerinden her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı emin koşullar altında muhtemel olurken bazı şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da muhtemel oluyor. Peki çalışmadan emeklilik mümkün mü, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik mantıklı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak mümkün mü?

18.05.2021 08:12 - Son Güncelleme: 18.05.2021 08:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





