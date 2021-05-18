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SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu…

Peş peşe açıklandı. Emekli olmak isteyenler oldukça sevinçli. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık yarıyılı geçirmek isteyen şahısların en büyük emellerinden biri de emekli olmaktır. Çalışan kişilerin ücretlerinden her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı emin koşullar altında muhtemel olurken bazı şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da muhtemel oluyor. Peki çalışmadan emeklilik mümkün mü, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik mantıklı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak mümkün mü?

18.05.2021 08:12 - Son Güncelleme: 18.05.2021 08:12
SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu…

Çalışma yaşamında etkin olarak yer almayan vatandaş yaşı ilerledikçe isteğe bağlı emeklilik alternatifini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu alternatif ile her ay düzenli olarak prim ödemesi yapması gereken kişiler için en ehemmiyetli nokta ise sigorta prim meblağı. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk şart 18 yaşını bitirmiş olması, rastgele bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Peki çalışmadan emekli olabilmek mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor?

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SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu…

TEK TEK YAPILACAKLAR

Emekli olmak isteyen ancak çalışma hayatında yer almayan başta ev hanımları olmak üzere tüm vatandaşlar isteğe bağlı sigorta ödemesi ile emeklilik hakkı elde ediyorlar. Bu sistemde vatandaşlar, belirlenen prim süresi kadar her ay düzenli SGK primi ödeyecekler.

SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu…

Daha sonra prim ve gün şartını tamamlayacak olan vatandaşlar yaş şartının da sağlanması durumunda emekli olacaklar. Burada önemli olan nokta SGK prim ödemesi tutarı. 2020 yılında artan bu ücret ev hanımları için aylık 847 TL. İsteğe bağlı sigorta için normal prim ödemeleri ise aylık 941 TL.

SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu…

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşların 18 yaşını tamamlaması, prim ödemesi gerektirecek işlerde çalışmaması, malulluk veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu…

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği için emekli de olamıyorlar.