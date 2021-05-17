Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...
Gündemde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren marketlerle ilgili flaş karar verildi. 29-Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı ve 11 Mayıs tarihinden kapanma sonuna kadar temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı açıklanmıştı. Şimdi kapanma sona erse de vatandaşlar A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerden elektronik ürün alıp alamayacaklarını merak ediyor. Küçük esnaf bu konudan muzdarip ve şikayetçiydi. Peki A101, BİM, ŞOK marketlerde elektronik ürün satışı kalkacak mı? Artık raflarda yer almayacak mı? İşte son gelişmeler…
Gündemde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren marketlerle ilgili flaş karar verildi. 29-Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı ve 11 Mayıs tarihinden kapanma sonuna kadar temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı açıklanmıştı. Şimdi kapanma sona erse de vatandaşlar A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerden elektronik ürün alıp alamayacaklarını merak ediyor. Küçük esnaf bu konudan muzdarip ve şikayetçiydi. Peki A101, BİM, ŞOK marketlerde elektronik ürün satışı kalkacak mı? Artık raflarda yer almayacak mı? İşte son gelişmeler…
Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor ve alınacak kararlara göre marketlerde flaş değişiklikler olabilir. 81 ilde yer alan binlerce market için geçerli olacak kararlar arasında neler yer alıyor. Tam kapanmanın bir haftalık sürecinde 11-17 Mayıs tarihleri arasında teknolojik ürünler de dahil olmak üzere pek çok ürün grubunun satışı yasaklanmıştı. Peki bu durum sürekli hale mi gelecek? A101, BİM, ŞOK marketlerde Elektronik ürün satışı kalkacak mı? Artık marketlerde elektrikli ürün satışı yapılmayacak mı? İşte detaylar…
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.