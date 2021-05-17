Vav TV İzle

Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...

Gündemde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren marketlerle ilgili flaş karar verildi. 29-Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı ve 11 Mayıs tarihinden kapanma sonuna kadar temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı açıklanmıştı. Şimdi kapanma sona erse de vatandaşlar A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerden elektronik ürün alıp alamayacaklarını merak ediyor. Küçük esnaf bu konudan muzdarip ve şikayetçiydi. Peki A101, BİM, ŞOK marketlerde elektronik ürün satışı kalkacak mı? Artık raflarda yer almayacak mı? İşte son gelişmeler…

17.05.2021 17:39 - Son Güncelleme: 17.05.2021 17:39
Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...

Gündemde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren marketlerle ilgili flaş karar verildi. 29-Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı ve 11 Mayıs tarihinden kapanma sonuna kadar temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı açıklanmıştı. Şimdi kapanma sona erse de vatandaşlar A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerden elektronik ürün alıp alamayacaklarını merak ediyor. Küçük esnaf bu konudan muzdarip ve şikayetçiydi. Peki A101, BİM, ŞOK marketlerde elektronik ürün satışı kalkacak mı? Artık raflarda yer almayacak mı? İşte son gelişmeler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...

Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor ve alınacak kararlara göre marketlerde flaş değişiklikler olabilir. 81 ilde yer alan binlerce market için geçerli olacak kararlar arasında neler yer alıyor. Tam kapanmanın bir haftalık sürecinde 11-17 Mayıs tarihleri arasında teknolojik ürünler de dahil olmak üzere pek çok ürün grubunun satışı yasaklanmıştı. Peki bu durum sürekli hale mi gelecek? A101, BİM, ŞOK marketlerde Elektronik ürün satışı kalkacak mı? Artık marketlerde elektrikli ürün satışı yapılmayacak mı? İşte detaylar…

Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...

Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerinin karşılanması ve bu kesimin korunması hedefleniyor.

Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.