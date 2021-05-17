Marketlerle ilgili flaş karar! Elektronik ürün satışı kalkacak mı? A101, BİM, ŞOK marketlerde elektrikli ürün satışı...

Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor ve alınacak kararlara göre marketlerde flaş değişiklikler olabilir. 81 ilde yer alan binlerce market için geçerli olacak kararlar arasında neler yer alıyor. Tam kapanmanın bir haftalık sürecinde 11-17 Mayıs tarihleri arasında teknolojik ürünler de dahil olmak üzere pek çok ürün grubunun satışı yasaklanmıştı. Peki bu durum sürekli hale mi gelecek? A101, BİM, ŞOK marketlerde Elektronik ürün satışı kalkacak mı? Artık marketlerde elektrikli ürün satışı yapılmayacak mı? İşte detaylar…