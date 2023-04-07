1000 TL İKRAMİYE! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar... Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi!
Son dakika haberine göre öğrencilere bayram ikramiyesi geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın flaş açıklamaları sonrası bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki öğrenciye bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Kimler bayram harçlığı alabilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Seçim öncesi Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Toplamda 3 uygulama üzerinde çalışılırken özellikle ''Gençlere bayram ikramiyesi" konusu dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
07.04.2023 09:31 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:32
Emeklilerden sonra sıra gençlerde! Öğrencilere bayram harçlığı verilmesi düşünülüyor. Müjdeli haberi duyan milyonlarca öğrenci detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Buna göre üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenebilir. ''Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan paranın 1000 TL civarında olması öngörülüyor. Peki öğrencilere bayram ikramiyesi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...