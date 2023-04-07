1000 TL İKRAMİYE! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar... Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi!

Emeklilerden sonra sıra gençlerde! Öğrencilere bayram harçlığı verilmesi düşünülüyor. Müjdeli haberi duyan milyonlarca öğrenci detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Buna göre üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenebilir. ''Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan paranın 1000 TL civarında olması öngörülüyor. Peki öğrencilere bayram ikramiyesi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...