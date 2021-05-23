1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika! Mayıs ayı gelir kaybı desteği ödemesi...

Ve artık netleşti! 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kazanç kaybı yardımı ve kira desteği almaya yeterli olan ama henüz müracaat yapmadıkları için bunlardan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da e-devlet üzerinden müracaat yaparak bu destek ödemelerini alabilecekler. Bunun için esnaf ve sanatkarlara 31 Mayıs 2021 saat 23:59'a kadar müracaat süresi verildi. Esnafa gelir kaybı ödemeleri de mayıs ayı içerisinde yapılacak. Ancak gelir kaybı destek ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz belli olmadı.

23.05.2021 14:29 - Son Güncelleme: 23.05.2021 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





