Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...

Ülkede bulunan binlerce emekli ödeme alacak. Pandemi zamanları içerisinde parasal olarak güçlük sürükleyen emeklilere ödeme gelecek. Bu süreç içerisinde bir hayli emekli ek işine gidemedi ya da başka bir vaziyetten dolayı parasal kazançlarını yitirdi. Devlet tarafından yapılan zam ile emekliler yeni senede rahat bir soluk aldılar.

24.05.2021 08:23 - Son Güncelleme: 13.06.2021 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





