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Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...

Ülkede bulunan binlerce emekli ödeme alacak. Pandemi zamanları içerisinde parasal olarak güçlük sürükleyen emeklilere ödeme gelecek. Bu süreç içerisinde bir hayli emekli ek işine gidemedi ya da başka bir vaziyetten dolayı parasal kazançlarını yitirdi. Devlet tarafından yapılan zam ile emekliler yeni senede rahat bir soluk aldılar.

24.05.2021 08:23 - Son Güncelleme: 13.06.2021 11:50
Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...

2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler, aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. Peki, emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. Kurban Bayramı ikramiyesi 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...

Kurban Bayramı'nda Ek Ödeme

2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. Kurban Bayramı ikramiyesi 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...

Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler.

Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...

2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek. T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;

Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...

0-2 olanlar Mart ayında

2-4 olanlar Nisan ayında

6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.