Emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler...
Ülkede bulunan binlerce emekli ödeme alacak. Pandemi zamanları içerisinde parasal olarak güçlük sürükleyen emeklilere ödeme gelecek. Bu süreç içerisinde bir hayli emekli ek işine gidemedi ya da başka bir vaziyetten dolayı parasal kazançlarını yitirdi. Devlet tarafından yapılan zam ile emekliler yeni senede rahat bir soluk aldılar.
24.05.2021 08:23
- Son Güncelleme: 13.06.2021 11:50
2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler, aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. Peki, emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. Kurban Bayramı ikramiyesi 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.