Şartları tamamlayanlar için erken emeklilik mümkün! SGK-SSK'dan yüzleri güldürecek erken emeklilik detayı! Beklemeden…
Milyonlarca kişinin hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve buna bir an önce kavuşmak ister. SGK-SSK'dan yüzleri güldürecek erken emeklilik detayı geldi ve milyonlarca kişi ayrıntıları araştırmaya başladı. Şartları tamamlayanlar için erken emeklilik mümkün, böylece beklemenize gerek kalmadan istenilen hayat kavuşmak mümkün. En önemli şartlardan biri 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcının olması, ayrıca 3600 gün, 4500 gün ve borçlanma ile de bu hakkı elde ediliyor. İşte erken emeklilik ile ilgili tüm şartlar…
Milyonlarca kişinin hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve buna bir an önce kavuşmak ister. SGK-SSK'dan yüzleri güldürecek erken emeklilik detayı geldi ve milyonlarca kişi ayrıntıları araştırmaya başladı. Şartları tamamlayanlar için erken emeklilik mümkün, böylece beklemenize gerek kalmadan istenilen hayat kavuşmak mümkün. En önemli şartlardan biri 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcının olması, ayrıca 3600 gün, 4500 gün ve borçlanma ile de bu hakkı elde ediliyor. İşte erken emeklilik ile ilgili tüm şartlar…
Erken emeklilik herkesin hayali olsa da buna ulaşabilmek için belli başlı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Yıllarca çalışan milyonlarca vatandaş bir gün bunun hayalini kurarken hangi tarihte sigortalandığı, primlerin düzenli yatırılıp yatırılmadığı, yaş gibi detaylar emekliliği yakından etkiliyor. Bir de bazı borçlanmalar ile daha erken emekli olabilmek mümkün. SGK-SSK'dan yüzleri güldürecek erken emeklilik detayı geldi ve vatandaşlar hemen araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler…
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.
1999 yılından önce sigortalı olan kişilerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha fazla maaş alabilme şansına sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan bir kadın; gerekli şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.