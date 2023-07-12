100 bin taşerona kadro torba yasada açıklandı! 9 maddeyle TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmenlerin kadro, kıdem talebi alındı! O tarihte Meclis’te...

Türkiye'de binlerce vatandaşın beklediği zam müjdeleri ardı ardına gelirken, Temmuz ayı Meclis gündemi yoğun bir şekilde geçiyor. Meclis'te taşeron kadro düzenlemesi de görüşülüyor ve bu durum, kadro isteyen milyonlarca insanı umutlandırdı. Peki, taşerona kadro gelecek mi? İşte detaylar...