7 Maddelik Torba Yasa teklifi netleşti! İçeriği duyuruldu! Mahkumlara af, Bağkur 7200 gün, seyyanen zam...
AK Parti'nin seçim dönemi vaatleri arasında yer alan ve en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran torba yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Torba yasada ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), seyyanen zam, işveren desteği gibi maddeler de bulunuyor. Torba yasa teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Peki, Torba yasa maddeleri ve içeriği ne? Yeni torba yasada neler var? Torba teklif Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar...
Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide önemli düzenlemeler yapılıyor. Yeni torba yasa teklifiyle birlikte, araç sahipleri ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca, kurumlar vergisinde de 5 puanlık bir artışa gidiliyor. İşte, torba yasanın ayrıntıları...
TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Milyonların gözü Meclis'te olacak. Meclis'in gündeminde memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi olacak. Düzenleme ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Memurlara seyyanen 8 bin 77 lira ödeme yapılacak.
Faruk Erdem'in öne çıkan değerlendirmeleri:
"Meclis bugün saat 2'de toplanacak ve geniş bir torba yasa var. Onun içinde memurların taban maaşını 22 bin liraya çıkartılmasıyla ilgili yasa ile birlikte emeklilerin enflasyon artışı var. Yine kira meselesi var, vergilerler ilgili düzenlemeler var. Burada milyonları ilgilendiren bir torba yasa var. Yasanın dün görüşülmesi bekleniyordu ancak bugüne kaldı. Acaba bir değişiklik olacak mı? Emeklilerin burada bir artış beklentisi var. Belki taban maaşlarda bir değişiklik olur.