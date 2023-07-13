SGK girişi 2000-2010 olanlara 5000 primle erken emeklilik! Staj-çıraklık, Bağkur tescil affı...

Hükümetin yeni torba yasa tasarısı çerçevesinde, erken emeklilik konusu masaya geldi. Tasarıya göre, emeklilik yaşını beklemeksizin emekli olmayı hedefleyenlere müjdeli haber verildi. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için getirilen bu düzenleme, milyonlarca kişiye prim ve yaş indirimleri sağlayacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 48-50 yaş arasındaki çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. Düzenleme kapsamında, sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak farklı şartlar belirlenecek. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...