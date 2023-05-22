Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! 100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Kadro, iş ve kıdem...
Yeni Meclis'in gündem maddeleri arasında taşeron işçilere kadro düzenlemesi de yer aldı. Yaklaşık sayıları 100 bin olan taşeron işçilerin kadroya geçişi sağlanacak. Öte yandan diğer işçiler için de gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde...
22.05.2023 21:40 - Son Güncelleme: 22.05.2023 22:11