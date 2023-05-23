Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur'luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur'luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Temmuz ayı, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam haberleriyle birlikte heyecanla beklenen bir dönemdir. Son günlerde yapılan değerlendirmelerde, maaşlara refah payıyla birlikte %50'ye varan oranlarda zam yapılacağı konuşulmaktadır. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ve 7.500 TL üzerinde zam alan emeklilere kademeli zam yapılması üzerinde durulduğu belirtilmektedir. İşte Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının tahmini miktarları ve en düşük maaşlarla ilgili son hesaplama tablosu.

takvim.com.tr
23.05.2023 08:50 - Son Güncelleme: 23.05.2023 08:50
%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Temmuz zammı için yeni hesaplamalar yapılıyor. Emekli ve memurlar büyük bir merakla yeni maaşlarını bekliyor. Temmuz zammı için mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarının netleşmesi gerekecek. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

KAMU İŞÇİSİ BELİRLEYİCİ
Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde temmuzda yapılacak zam var. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması bunun üzerinde maaş alan emeklilerde ek zam beklentisini artırmış durumda.

%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Yine, kamuda çalışan işçilerin en düşük maaşının refah payı dahil yüzde 45 zamla 15 bin liraya çıkarılması ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koydu.

%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

ENFLASYON ARTI REFAH PAYI
Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şunları söylemişti: "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak."

SON DAKİKA