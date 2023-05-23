Temmuz artışında merdiven sistemi geliyor! EYT, SSK, Bağkur'luya 11.252 TL çıplak maaş! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Temmuz ayı, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam haberleriyle birlikte heyecanla beklenen bir dönemdir. Son günlerde yapılan değerlendirmelerde, maaşlara refah payıyla birlikte %50'ye varan oranlarda zam yapılacağı konuşulmaktadır. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ve 7.500 TL üzerinde zam alan emeklilere kademeli zam yapılması üzerinde durulduğu belirtilmektedir. İşte Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının tahmini miktarları ve en düşük maaşlarla ilgili son hesaplama tablosu.
Temmuz zammı için yeni hesaplamalar yapılıyor. Emekli ve memurlar büyük bir merakla yeni maaşlarını bekliyor. Temmuz zammı için mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarının netleşmesi gerekecek. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo haberimizde...
KAMU İŞÇİSİ BELİRLEYİCİ
Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde temmuzda yapılacak zam var. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması bunun üzerinde maaş alan emeklilerde ek zam beklentisini artırmış durumda.
Yine, kamuda çalışan işçilerin en düşük maaşının refah payı dahil yüzde 45 zamla 15 bin liraya çıkarılması ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koydu.