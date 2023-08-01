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100 bin işçiye kadro mührü vuruldu! 60 gün sonra Meclis'te! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmene 2.torba yasa müjdesi çıktı! Kıdem, tazminat...

Yaklaşık 100 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenleme beklentisi devam ediyor. Meclis'in açılmasına az bir zaman kala, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuların ele alınacağı 2. torba yasa tartışmaları ülke gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. SGK uzmanları, 2. torba yasa içerisinde taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını ifade ediyorlar. Peki, taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:40 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:40
100 bin işçiye kadro mührü vuruldu! 60 gün sonra Meclis’te! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmene 2.torba yasa müjdesi çıktı! Kıdem, tazminat... 1

Özellikle uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş, gözlerini taşerona kadro düzenlemesine çevirmiş durumda. Bu gelişmeyle birlikte umutlar, taşeron işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesine kavuşmaları konusunda artmış durumda. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin Meclis'in gündemine ne zaman geleceği konusunda daha da büyük bir merak uyandırdı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

100 bin işçiye kadro mührü vuruldu! 60 gün sonra Meclis’te! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmene 2.torba yasa müjdesi çıktı! Kıdem, tazminat... 2

Taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklenen düzenlemeler sık sık gündeme geliyor. Meclis'in açılmasının ardından, işçileri ilgilendiren bu düzenlemeler, 2. torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor.

100 bin işçiye kadro mührü vuruldu! 60 gün sonra Meclis’te! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmene 2.torba yasa müjdesi çıktı! Kıdem, tazminat... 3

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.

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