100 bin işçiye kadro mührü vuruldu! 60 gün sonra Meclis'te! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmene 2.torba yasa müjdesi çıktı! Kıdem, tazminat...

Özellikle uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş, gözlerini taşerona kadro düzenlemesine çevirmiş durumda. Bu gelişmeyle birlikte umutlar, taşeron işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesine kavuşmaları konusunda artmış durumda. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin Meclis 'in gündemine ne zaman geleceği konusunda daha da büyük bir merak uyandırdı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.